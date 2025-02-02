Прокуратура вынесла решение по поводу компании, сорвавшей ремонт дороги

Напомним, СУ «СибСтрой» уже попадало в поле зрения властей в Новосибирске осенью 2024 года. Годом ранее две строительные организации провели ремонт мостов на пикетах 6, 9, 14 от улицы Ватутина до развязки на улице Петухова. Весной и летом 2024 года «Гормост» провел гарантийные обследования мостов и выявил ряд дефектов на отремонтированных сооружениях. Один из двух подрядчиков к октябрю 2024 года устранил все выявленные дефекты, «СибСтрой», как потом было установлено, часть недоделок оставил без внимания.