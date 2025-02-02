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Прокуратура вынесла решение по поводу компании, сорвавшей ремонт дороги

Куйбышевская межрайонная прокуратура завершила проверку соблюдения сроков выполнения работ по контракту на ремонт автомобильной дороги «Куйбышев — Северное» в Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

Контракт на выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был подписан между ТУАД Новосибирской области и ООО СУ «СибСтрой» летом 2023 года.

Ровно год назад, 2 февраля 2024 года, дорога должна была быть сдана в эксплуатацию. Тем не менее, работы завершены не были.

В связи с этим межрайонным прокурором в отношении директора «СибСтроя» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ.

Эта статья регулирует ответственность за действия или бездействие, которые привели к неисполнению обязательств по контракту на выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд и нанесли существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия или бездействие не влекут за собой уголовной ответственности.

Постановлением мирового судьи Куйбышевского судебного района директор организации признан виновным по указанной статье КоАП РФ, ему назначено наказание в виде дисквалификации на 6 месяцев.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.

Напомним, СУ «СибСтрой» уже попадало в поле зрения властей в Новосибирске осенью 2024 года. Годом ранее две строительные организации провели ремонт мостов на пикетах 6, 9, 14 от улицы Ватутина до развязки на улице Петухова. Весной и летом 2024 года «Гормост» провел гарантийные обследования мостов и выявил ряд дефектов на отремонтированных сооружениях. Один из двух подрядчиков к октябрю 2024 года устранил все выявленные дефекты, «СибСтрой», как потом было установлено, часть недоделок оставил без внимания.

Прокуратура