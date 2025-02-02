Пассажиропоток аэропорта в Перми вырос в 10 тысяч раз

За время существования пермского аэропорта «Большое Савино» пассажиропоток вырос в 10 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала.
Сегодня, 2 февраля, пермский аэропорт отмечает свое 85-летие. Датой основания воздушной гавани считается 2 февраля 1940 года.
«В первый год работы было перевезено 200 человек. За 85 лет пассажиропоток увеличился в 10 000 раз — до 1 971 626 человек в 2024 году. Сегодня из “Большого Савина” можно улететь в 30 направлениях», — уточняют в пермском аэропорту.
Отметим, самым популярным направлением полетов для пермяков является Москва.