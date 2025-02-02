Правый берег Молдовы закупал в январе электроэнергию в среднем по 129,7 евро за МВт-ч

Как уточнили в Министерстве энергетики, большая часть купленной электроэнергии, 62,13%, была импортной. Доля отечественного производства в общем объеме закупок в январе составила 37,87%, из которых ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах выработали 126 тысяч МВт-ч (что эквивалентно 29,12%), а парки и электростанции возобновляемой энергии — почти 38 тысяч МВт-ч (или 8,75%).