Срочные депозиты в белорусских рублях выросли на 45,2% до 22,8 млрд рублей

Говорится, что срочные депозиты физических лиц в белорусских рублях за 2024 год выросли на 35,6% и составили 10,9 миллиарда рублей на 1 января 2025 года. Уточняется, что росту депозитов в течение года способствовали приятные процентные ставки по долгосрочным вкладам. Так, в декабре 2024 года средняя процентная ставка по новым долгосрочным вкладам физлиц сложилась в размере 13,5% годовых.