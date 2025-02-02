Срочные депозиты в белорусских рублях выросли на 45,2% до 22,8 млрд рублей за 2024 год. Это следует из данных Национального банка Беларуси, передает БелТА.
Говорится, что срочные депозиты физических лиц в белорусских рублях за 2024 год выросли на 35,6% и составили 10,9 миллиарда рублей на 1 января 2025 года. Уточняется, что росту депозитов в течение года способствовали приятные процентные ставки по долгосрочным вкладам. Так, в декабре 2024 года средняя процентная ставка по новым долгосрочным вкладам физлиц сложилась в размере 13,5% годовых.
«В целом средняя процентная ставка по новым срочным рублевым вкладам населения в банках составила в декабре 11,45% годовых», — отмечается в сообщении.
Что касается юридических лиц, что срочные рублевые депозиты выросли на 55,2% до 12 миллиардов рублей, по данным на 1 января 2025 года. На ускоренный рост оказывали содействие увеличение процентных ставок по ним. Указано, что средняя процентная ставка по новым срочным рублевым вкладам оказалась на уровне 9,8% годовых.
Вместе с тем сказано, что срочные валютные депозиты физ и юрлиц за 2024 год снизились на 9,9%. Так, на 1 января 2025 года составили 4,9 миллиарда долларов. Это указывает на предпочтение белорусов сберегать именно в национальной валюте.
Тем временем Нацбанк может снизить ставку рефинансирования до 9−9,3%, что повлияет на кредиты.
Ранее «Беларусбанк» сообщил о повышении ставок по вкладам в белорусских рублях.
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