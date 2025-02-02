Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых

По предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%, что выше среднемировых темпов роста (3,2%) и первоначальных прогнозов. Стоимостной объем взаимной торговли товарами продолжил расти в 2024 году более высокими темпами по сравнению с внешней и взаимной торговлей в других интеграционных объединениях и достигнет к 2026 году почти 100 млрд долларов США.