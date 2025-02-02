Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировых

Евразийский межправсовет рассмотрел доклад о макроэкономической ситуации в государствах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, который Евразийская экономическая комиссия ежегодно предоставляет странам ЕАЭС.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров отметил, что новая конфигурация торговли, транспортно-логистических маршрутов, трудовой миграции и финансовых потоков в регионе наряду с активной экономической политикой послужили стимулом для экономического роста в ЕАЭС. По его словам, торговые, финансовые и производственные связи в Союзе продемонстрировали устойчивость, а экономики — возможности адаптации к новым меняющимся условиям.
По предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%, что выше среднемировых темпов роста (3,2%) и первоначальных прогнозов. Стоимостной объем взаимной торговли товарами продолжил расти в 2024 году более высокими темпами по сравнению с внешней и взаимной торговлей в других интеграционных объединениях и достигнет к 2026 году почти 100 млрд долларов США.
Министр подчеркнул, что в экономиках сложились благоприятные условия, содействующие росту и конвергенции уровней доходов. Этому способствовали достигнутые за последние два года высокие темпы экономического роста, накопление капитала, а также повышение уровня занятости. Безработица достигла исторически низкого уровня — 3%, рост инвестиций остается на высоким — более 8,2%.
Обеспечению устойчивого экономического развития может содействовать увеличение инвестиций в сетевые отрасли, такие как телекоммуникации, транспорт и электроэнергетика. Они должны быть направлены в первую очередь на преодоление «узких мест» в инфраструктуре, связанной с переориентацией торговых потоков, улучшение транспортной, логистической связности экономик государств-членов, поддержку трудовой мобильности.