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МолдГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе

ТИРАСПОЛЬ, 2 фев — Sputnik. Молдавская ГРЭС возобновила производство электроэнергии на газе.

Источник: Sputnik.md

Накануне глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что до конца дня в субботу будет возобновлена подача газа в регион.

Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены.

заявил Красносельский

При этом он признал, что руководству региона рано расслабляться, поскольку газ, свет, тепло возвращаются в дома приднестровских жителей пока только до 10 февраля.

"Десятидневный лаг времени, который появился благодаря европейской гуманитарной помощи, нужно использовать максимально эффективно. В этот период предстоит выстроить механизм дальнейшего полноценного и бесперебойного функционирования энергосистемы.

По его словам, предприятию «Тираспольтрансгаз» необходимо заключить долгосрочный договор с «Молдовагазом» для обеспечения системных и стабильных поставок природного газа от посреднических компаний при содействии Российской Федерации.

Приднестровье заинтересовано в открытых, прозрачных, честных партнерских отношениях.

заключил Красносельский
экономика
энергетика