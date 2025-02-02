МолдГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе

Накануне глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что до конца дня в субботу будет возобновлена подача газа в регион.
Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены.
При этом он признал, что руководству региона рано расслабляться, поскольку газ, свет, тепло возвращаются в дома приднестровских жителей пока только до 10 февраля.
"Десятидневный лаг времени, который появился благодаря европейской гуманитарной помощи, нужно использовать максимально эффективно. В этот период предстоит выстроить механизм дальнейшего полноценного и бесперебойного функционирования энергосистемы.
По его словам, предприятию «Тираспольтрансгаз» необходимо заключить долгосрочный договор с «Молдовагазом» для обеспечения системных и стабильных поставок природного газа от посреднических компаний при содействии Российской Федерации.
Приднестровье заинтересовано в открытых, прозрачных, честных партнерских отношениях.