Белорусы взяли потребительских кредитов на 12,9 млрд рублей в 2024 году

Согласно документу, прогнозный ориентир на 2024 год составлял 10,5 — 11 миллиардов рублей. Именно на указанную общую сумму взяли белорусы потребительские кредиты в 2023 году. В Нацбанке обратили внимание на то, что спрос физических лиц на потребительские кредиты удовлетворялся со стороны банков по причине широкой линейки универсальных продуктов, программ.