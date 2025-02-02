Белорусы взяли потребительских кредитов на 12,9 млрд рублей в 2024 году

Белорусы взяли потребительских кредитов на 12,9 миллиардов рублей в 2024 году. Подробности указаны в докладе первого заместителя председателя правления Национального банка Сергея Калечица. Информация опубликована на официальном сайте финансового учреждения.
Согласно документу, прогнозный ориентир на 2024 год составлял 10,5 — 11 миллиардов рублей. Именно на указанную общую сумму взяли белорусы потребительские кредиты в 2023 году. В Нацбанке обратили внимание на то, что спрос физических лиц на потребительские кредиты удовлетворялся со стороны банков по причине широкой линейки универсальных продуктов, программ.
Вместе с тем за 2024 год банки выдали кредитов на недвижимость на сумму 3,9 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в 2023 году.
Ранее мы сообщали, что Нацбанк может снизить ставку рефинансирования до 9−9,3%, что повлияет на кредиты.
Тем временем срочные депозиты в белорусских рублях выросли на 45,2% до 22,8 млрд рублей.
Кроме того, Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год: «Покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины».