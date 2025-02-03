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Нацбанк заметно уменьшил курс доллара и курс евро на 3 февраля после выходных

Нацбанк Беларуси снизил курс евро и курс доллара, но повысил курс российского рубля на 3 февраля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке определили курсы валют на 3 февраля 2025 года, понедельник. Так, курс доллара и курс евро снизились, а курс российского рубля увеличился после выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на понедельник, 3 февраля, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4003 белорусского рубля, 1 евро — 3,5300 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4412 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, которые были установлены в пятницу, 31 января, а действовали также в субботу, 1 февраля, и воскресенье, 2 февраля, курс евро и курс доллара снизились, а курс российского рубля вырос 3 февраля. Заметнее других изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0131 белрубля, евро упал на 0,0221 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0038 белрубля.

Тем временем Минтруда предупредило белорусов о важных изменениях, касающихся коллективных договоров.