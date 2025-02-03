Нацбанк заметно уменьшил курс доллара и курс евро на 3 февраля после выходных

В соотношении с валютными курсами, которые были установлены в пятницу, 31 января, а действовали также в субботу, 1 февраля, и воскресенье, 2 февраля, курс евро и курс доллара снизились, а курс российского рубля вырос 3 февраля. Заметнее других изменился курс европейской валюты.