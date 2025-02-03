Россиянам рассказали, какую прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 2025 года возвращена индексация пенсий работающих пенсионеров, с 1 февраля размер выплат для них также увеличится. О том, какую прибавку получают трудоустроенные граждане к пенсии, aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Эксперт произвел расчеты на конкретном примере. Если в декабре размер страховой пенсии работающего пенсионера составлял 26 567 рублей, то на лицевом счёте с учётом пропущенных индексаций величина страховой пенсии была отражена в сумме 32 986 рублей. В таком случае с 1 января 2025 года сумма индексации рассчитывалась следующим образом: 32 986*0,073 = 2407,98 рубля.
«Работающему пенсионеру в январе 2025 года страховая пенсия была выплачена в размере 28974,98 рубля (26567 + 2407,98). В феврале будет сделан перерасчет с учетом принятого решения о дополнительной индексации страховых пенсий на уровень реальной инфляции. Сумма индексации будет рассчитываться так: 32 986*0,095 = 3133,67 рубля)», — сказал Балынин.
Размер страховой пенсии с учетом дополнительной индексации в таком случае составит 29700,67 рубля. При этом в феврале также будет перечислена и дополнительная выплата за январь, ее размер в примере составит 725,69 рубля.
«Первые выплаты поступят пенсионерам уже 3 февраля. Подавать заявление для данной индексации не нужно, всё будет рассчитано и перечислено автоматически», — заключил экономист.
Ранее Балынин назвал категории пенсионеров, которых коснется дополнительная индексация.