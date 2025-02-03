Россиянам рассказали, какую прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

«Работающему пенсионеру в январе 2025 года страховая пенсия была выплачена в размере 28974,98 рубля (26567 + 2407,98). В феврале будет сделан перерасчет с учетом принятого решения о дополнительной индексации страховых пенсий на уровень реальной инфляции. Сумма индексации будет рассчитываться так: 32 986*0,095 = 3133,67 рубля)», — сказал Балынин.