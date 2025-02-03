Стоимость кофейных зерен достигла максимума за последние 47 лет

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость кофе достигла максимума за последние 47 лет. Так, за 2024 год цены на робусту возросла более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на данные компанию «МилФудс».