Стоимость кофейных зерен достигла максимума за последние 47 лет

В пятницу 31 января, биржевые цены на арабику обновила рекорд — стоимость превысила $8,25 тыс. за тонну, свидетельствуют данные торгов. Стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика варьировалась от $3,7145 за фунт (около $8189 за тонну) до рекордных $3,753 за фунт, или почти $8274 за тонну.
«За прошедший год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%. Таким образом стоимость зеленого зерна достигла максимальной отметки за последние 47 лет», — сообщили в компании.
Производитель подчеркнул, что причиной сокращения поставок арабики может стать неурожай зерен из-за не самых благоприятных погодных условий. Также на цену влияют количество остатков на биржевых складах, законодательные инициативы и инфляция.
Сорт робуста более устойчив к изменениям климата, его урожайность также более стабильна, отметили в компании. Но при этом добавили, что арабика и робуста — это разный по своим вкусовым качествам кофе, поэтому говорить о полном замещении не стоит.
«Несмотря на рост цен на кофе, можно ожидать, что любители кофе продолжат наслаждаться своим любимым напитком, а рынок будет адаптироваться к новым условиям, предлагая разнообразные варианты и способы употребления кофе», — сказали в «МилФудс».-0-