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Шейнбаум: пошлины на товары из Мексики серьезно скажутся на экономике США

Пошлины приведут к росту цен на все товары, импортируемые из Мексики.

Источник: Аргументы и факты

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила обеспокоенность по поводу возможных негативных последствий для экономики США в случае введения 25% пошлин на мексиканские товары. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х*.

Шейнбаум отметила, что такая тарифная мера окажет значительное влияние на обе страны, однако особенно сильно отразится на американской экономике, так как приведет к росту цен на все товары, импортируемые из Мексики.

Шейнбаум также прокомментировала официальные причины введения санкций, назвав заявления Белого дома о предполагаемых связях мексиканского правительства с организованной преступностью «ужасно безответственными» и клеветническими.

Она категорически отвергла любые обвинения в намерениях вмешательства в дела США, подчеркивая, что Мексика стремится к сотрудничеству, а не к конфронтации.

Политик подчеркнула важность взаимовыгодного партнерства между двумя странами и выразила надежду на конструктивный диалог, который поможет избежать введения пошлин и их негативных последствий.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, вводящий новые пошлины на импортируемые товары из Канады, Мексики и КНР.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.