Экономист Балынин рассказал о трех «подводных камнях» банкротства физлиц

«Также существуют карьерные ограничения для лиц, признанных банкротами. Их можно разделить на две группы. Первая связана с установленными законодательно ограничениями по трудоустройству физического лица — банкрота на некоторые должности на срок от 3 до 10 лет. Вторая группа связана с тем, что некоторые работодатели при приёме на работу могут проверить кредитную историю. Наличие данных о банкротстве может стать преградой для трудоустройства», — сообщил эксперт.