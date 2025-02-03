Экономист Балынин рассказал о трех «подводных камнях» банкротства физлиц

Банкротство помогает физическим лицам избежать необходимости платить кредиты и проценты по ним. О «подводных камнях», которые есть у этой процедуры, aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Он обратил внимание на то, что процедура банкротства является платной.
«Арбитражный суд утверждает финансового управляющего, которому нужно будет уплатить вознаграждение. Оно состоит из фиксированной части (25 тысяч рублей) и процентов», — объяснил эксперт.
По словам Балынина, кроме того, придется оплатить государственную пошлину и некоторые справки.
Экономист отметил, что информация о банкротстве отражается в кредитной истории и реестре сведений о банкротстве, что в будущем может стать препятствием для получения кредитов.
«Также существуют карьерные ограничения для лиц, признанных банкротами. Их можно разделить на две группы. Первая связана с установленными законодательно ограничениями по трудоустройству физического лица — банкрота на некоторые должности на срок от 3 до 10 лет. Вторая группа связана с тем, что некоторые работодатели при приёме на работу могут проверить кредитную историю. Наличие данных о банкротстве может стать преградой для трудоустройства», — сообщил эксперт.
Как подчеркнул Балынин, за объявлениями о помощи в бесплатном банкротстве могут скрываться мошенники, поэтому решившимся пройти эту процедуру необходимо быть крайне бдительными.
Ранее экономист рассказал, что в 2025 году ставки по микрозаймам могут достигнуть 292% годовых.