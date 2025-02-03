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Заммэра Москвы Ефимов сообщил о планах соединить веткой метро Внуково и Щербинку

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов сообщил в интервью РИА Новости, что между аэропортом Внуково и районом Щербинка может появиться дополнительная линия метро.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

«Мы рассматриваем строительство дополнительной ветки, которая позволит нам соединить Внуково с Щербинкой, куда мы планируем довести Бирюлевскую линию», — сказал Ефимов.

Он отметил, что «это в перспективе» и окончательного решения не принято. По его словам, такое решение «имеет смысл принимать с учетом динамики реализации градостроительных проектов в ТиНАО».

«Пока у нас в планах новых веток нет, есть продления, например Арбатско-Покровской линии до станции “Гольяново”. Также в программе строительство станций метро “Достоевская” и “Южный порт” на Люблинско-Дмитровской ветке», — добавил Ефимов.

метро
строительство