Заммэра Москвы Ефимов сообщил о планах соединить веткой метро Внуково и Щербинку

«Мы рассматриваем строительство дополнительной ветки, которая позволит нам соединить Внуково с Щербинкой, куда мы планируем довести Бирюлевскую линию», — сказал Ефимов.
Он отметил, что «это в перспективе» и окончательного решения не принято. По его словам, такое решение «имеет смысл принимать с учетом динамики реализации градостроительных проектов в ТиНАО».
«Пока у нас в планах новых веток нет, есть продления, например Арбатско-Покровской линии до станции “Гольяново”. Также в программе строительство станций метро “Достоевская” и “Южный порт” на Люблинско-Дмитровской ветке», — добавил Ефимов.