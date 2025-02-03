Николаевский район получит два новых пассажирских судна на воздушной подушке

Из бюджета Хабаровского края выделено 25 млн рублей для изготовления новых судов. Такое поручение дал губернатор Хабаровского края по итогам рабочей поездки в Николаевск-на-Амуре в августе прошлого года. Тогда жители двух сел и обратились к нему с просьбой помочь решить проблему транспортной доступности.