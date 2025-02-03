Николаевский район получит два новых пассажирских судна на воздушной подушке

Суда на воздушной подушке заказаны на заводе в Нижнем Новгороде для Николаевского района. Заключен контракт с предприятием, которое приступило к сборке судов «Спутник 12», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Они обеспечивают регулярное сообщение райцентра с Пуирским и Нижнепронгенским поселениями. Старые суда стали часто ломаться, их приходится подолгу ремонтировать.
Из бюджета Хабаровского края выделено 25 млн рублей для изготовления новых судов. Такое поручение дал губернатор Хабаровского края по итогам рабочей поездки в Николаевск-на-Амуре в августе прошлого года. Тогда жители двух сел и обратились к нему с просьбой помочь решить проблему транспортной доступности.
Срок поставки судов — в течение 110 рабочих дней со дня заключения контракта.