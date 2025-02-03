«Ъ»: в доход государства обращены активы группы компаний Raven Russia

В ходе проверки Генпрокуратура установила, что гонконгская компания Raven Property Group Limited неоднократно нарушала закон № 57-ФЗ, регулирующий иностранные инвестиции в стратегические предприятия России. Компания приобретала контроль над российскими активами без обязательного уведомления и получения согласия правительства.