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«Ъ»: в доход государства обращены активы группы компаний Raven Russia

Под арест попали 17 организаций, владеющих совокупно 2 млн кв. м складских и транспортных терминалов.

Источник: Аргументы и факты

Московский арбитражный суд полностью удовлетворил требование Генеральной прокуратуры России о конфискации акций и долей группы компаний Raven Russia в пользу государства, сообщает издание «Коммерсантъ».

Под арест попали активы 17 организаций, которые владеют совокупно двумя миллионами квадратных метров складских и транспортных терминалов.

В ходе проверки Генпрокуратура установила, что гонконгская компания Raven Property Group Limited неоднократно нарушала закон № 57-ФЗ, регулирующий иностранные инвестиции в стратегические предприятия России. Компания приобретала контроль над российскими активами без обязательного уведомления и получения согласия правительства.

Среди изъятых активов оказались предприятия, такие как АО «Торос» и АО «Ресурс-Экономия», расположенные в ключевых регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Также было выявлено использование офшорных структур, включая Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Raven Russia Holdings Cyprus Limited, для обхода антимонопольного законодательства и вывода активов из-под контроля российских регуляторов.

Ранее букмекерская компания «Фонбет» подала в суд на бывшего генерального директора Сергея Анохина. Компания требует с него 100 млн рублей.