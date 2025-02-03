«Ъ»: в доход государства обращены активы группы компаний Raven Russia

Московский арбитражный суд полностью удовлетворил требование Генеральной прокуратуры России о конфискации акций и долей группы компаний Raven Russia в пользу государства, сообщает издание «Коммерсантъ».
Под арест попали активы 17 организаций, которые владеют совокупно двумя миллионами квадратных метров складских и транспортных терминалов.
В ходе проверки Генпрокуратура установила, что гонконгская компания Raven Property Group Limited неоднократно нарушала закон № 57-ФЗ, регулирующий иностранные инвестиции в стратегические предприятия России. Компания приобретала контроль над российскими активами без обязательного уведомления и получения согласия правительства.
Среди изъятых активов оказались предприятия, такие как АО «Торос» и АО «Ресурс-Экономия», расположенные в ключевых регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.
Также было выявлено использование офшорных структур, включая Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Raven Russia Holdings Cyprus Limited, для обхода антимонопольного законодательства и вывода активов из-под контроля российских регуляторов.
Ранее букмекерская компания «Фонбет» подала в суд на бывшего генерального директора Сергея Анохина. Компания требует с него 100 млн рублей.