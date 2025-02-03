В Челябинске выросло количество салонов красоты

В общероссийском списке по числу салонов красоту Челябинск занимает 7 место. Его обгоняют в этом вопросе такие города как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. Если сравнивать Челябинск с наиболее близкими к нему мегаполисами, то можно увидеть, что опережающий его Екатеринбург в январе мог похвастаться 1,23 тыс. салонами красоты, а отстающая Уфа — 0,664 тыс.