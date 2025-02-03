FT: производители в ЕС призвали повысить пошлины на удобрения из России

На текущей неделе Еврокомиссия предложила постепенно повышать с июля ввозные пошлины на азотные и сложные удобрения из России и Белоруссии. Это предложение учитывает интересы Франции и Нидерландов — крупных экспортеров продовольствия. Однако производители удобрений из других европейских стран, которые испытывают финансовые трудности, выразили недовольство инициативой.