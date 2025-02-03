FT: производители в ЕС призвали повысить пошлины на удобрения из России

Производители удобрений из стран Европейского союза требуют введения более высоких пошлин на продукцию из России, считая предложенные Еврокомиссией тарифы недостаточными и запоздалыми.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.
Основной проблемой для европейских компаний является зависимость производства удобрений от стоимости природного газа. Высокие цены на топливо делают конкуренцию с российскими производителями крайне сложной.
На текущей неделе Еврокомиссия предложила постепенно повышать с июля ввозные пошлины на азотные и сложные удобрения из России и Белоруссии. Это предложение учитывает интересы Франции и Нидерландов — крупных экспортеров продовольствия. Однако производители удобрений из других европейских стран, которые испытывают финансовые трудности, выразили недовольство инициативой.
Генеральный директор компании Fertiglobe из ОАЭ Ахмед Эль-Хоши подчеркнул, что европейские производители сталкиваются с более высокими затратами на рабочую силу, электроэнергию и жестким регулированием. По его мнению, необходимы изменения, а повышение пошлин поможет защитить интересы отрасли.
Ранее ы Еврокомиссии утвердили предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из РФ и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения.