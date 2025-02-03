Только 25 процентов казахстанцев удовлетворены доступностью жилья в стране и государственной поддержкой в этой сфере. Об этом говорят данные Бюро национальной статистики: его специалисты в 2024 году провели опрос среди граждан по вопросам качества жизни домохозяйств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.