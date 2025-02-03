Только 25 процентов казахстанцев удовлетворены доступностью жилья в стране

По итогам опроса, 25% респондентов выразили удовлетворённость ситуацией, отвечая на вопрос о возможности самостоятельного приобретения жилья (в 2023 году — только 20,5% опрошенных). Доля граждан, выразивших в ответе на этот вопрос частичную удовлетворённость, составила 39,6% (в 2023 году — 40,1%). Свою неудовлетворённость возможностью самостоятельно приобрести жильё выразили 20,5% участников опроса (в 2023 — 21,4%). Затруднились с ответом 14,9% опрошенных.
Что касается удовлетворённости казахстанцев государственной поддержкой в приобретении жилья, доля респондентов, выразивших в ответе на этот вопрос свою полную удовлетворённость ситуацией, выросла с 22,5% до 24,5%. Удельный вес частично удовлетворённых ситуацией граждан увеличился с 36,2% до 36,5%. Не удовлетворены уровнем господдержки в приобретении жилья 24,9% респондентов. Затруднились с ответом 14,1%.