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Только 25 процентов казахстанцев удовлетворены доступностью жилья в стране

Только 25 процентов казахстанцев удовлетворены доступностью жилья в стране и государственной поддержкой в этой сфере. Об этом говорят данные Бюро национальной статистики: его специалисты в 2024 году провели опрос среди граждан по вопросам качества жизни домохозяйств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Источник: pixabay.com

По итогам опроса, 25% респондентов выразили удовлетворённость ситуацией, отвечая на вопрос о возможности самостоятельного приобретения жилья (в 2023 году — только 20,5% опрошенных). Доля граждан, выразивших в ответе на этот вопрос частичную удовлетворённость, составила 39,6% (в 2023 году — 40,1%). Свою неудовлетворённость возможностью самостоятельно приобрести жильё выразили 20,5% участников опроса (в 2023 — 21,4%). Затруднились с ответом 14,9% опрошенных.

Что касается удовлетворённости казахстанцев государственной поддержкой в приобретении жилья, доля респондентов, выразивших в ответе на этот вопрос свою полную удовлетворённость ситуацией, выросла с 22,5% до 24,5%. Удельный вес частично удовлетворённых ситуацией граждан увеличился с 36,2% до 36,5%. Не удовлетворены уровнем господдержки в приобретении жилья 24,9% респондентов. Затруднились с ответом 14,1%.

экономика
недвижимость