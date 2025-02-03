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Лоукостер на 22 часа задержал красноярский авиарейс и заплатит 40 тысяч рублей

Перевозчик несвоевременно обеспечил пассажиров едой и напитками.

Источник: РИА "Новости"

Российский лоукостер в октябре 2024 года задержал рейс Красноярск-Москва более чем на 22 часа. Задержка произошла из-за неисправности самолета. Пассажиры все это время провели в аэропорту и своевременно не получили ни воды, ни питания.

Напомним, Федеральные авиационные правила требуют в подобных случаях именно перевозчика обеспечивать пассажиров:

  • прохладительными напитками (задержка больше 2-х часов);
  • горячим питанием (больше 4-х часов. затем каждые 6 ч. (днем), каждые 8 ч. (ночью);
  • размещением в гостинице (свыше 8 ч. днем, свыше 6 ч. ночью).

За нарушение прав потребителей перевозчик, который уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, выплатил штраф в 40 000 рублей.