Лоукостер на 22 часа задержал красноярский авиарейс и заплатит 40 тысяч рублей

Российский лоукостер в октябре 2024 года задержал рейс Красноярск-Москва более чем на 22 часа. Задержка произошла из-за неисправности самолета. Пассажиры все это время провели в аэропорту и своевременно не получили ни воды, ни питания.
Напомним, Федеральные авиационные правила требуют в подобных случаях именно перевозчика обеспечивать пассажиров:
- прохладительными напитками (задержка больше 2-х часов);
- горячим питанием (больше 4-х часов. затем каждые 6 ч. (днем), каждые 8 ч. (ночью);
- размещением в гостинице (свыше 8 ч. днем, свыше 6 ч. ночью).
За нарушение прав потребителей перевозчик, который уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, выплатил штраф в 40 000 рублей.