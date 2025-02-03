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Россия в 50 раз нарастила закупки цветов у Казахстана

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. Россия в 50 раз нарастила закупки цветов у Казахстана, сообщает РИА Новости.

Источник: Sputnik.kz

По итогам 11 месяцев 2024 года Российская Федерация купила 28 тысяч тонн цветов, тогда как за тот же период 2023-го — 552 тонны.

В результате Казахстан почти догнал Нидерланды по поставкам цветов в Россию: за 11 месяцев прошлого года крупнейший в мире цветочный экспортер отгрузил 32 тысячи тонн этой продукции.

Цветы составляют наибольшую статью экспорта непроводольственных растений из Казахстана в Россию, на них приходится 94% всех отгрузок. На втором месте — луковицы и клубни растений — чуть более 1 тысячи тонн, на третьем — ветки и листья для декора и составления букетов — 281,3 тонны.

Особым спросом пользуются розы, 97% отгрузок пришлось именно на них. Также было отгружено:

  • гвоздики — 124,4 тонны;
  • орхидеи — 6,8 тонн;
  • хризантемы — 612,4 тонны;
  • лилии — 22,1 тонны.

экономика