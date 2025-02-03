Россия в 50 раз нарастила закупки цветов у Казахстана

Цветы составляют наибольшую статью экспорта непроводольственных растений из Казахстана в Россию, на них приходится 94% всех отгрузок. На втором месте — луковицы и клубни растений — чуть более 1 тысячи тонн, на третьем — ветки и листья для декора и составления букетов — 281,3 тонны.