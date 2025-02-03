Вклады жителей Челябинской области в банках показали внушительный рост

Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
Динамика вкладов населения в 2024 году оказалась рекордной на фоне высоких процентных ставок и роста зарплат. Объем вкладов населения в российских банках (с учетом средств на счетах эскроу), согласно данным Банка России, за 2024 год увеличился на 12,7 трлн рублей и на конец года составил 63,4 трлн. В процентном выражении вклады увеличились на 25,1. Таким образом, был обновлен рекорд по приросту депозитов 2015 года (24,5%).
В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках (с учетом средств на счетах эскроу) в среднем составляет 434 тыс. рублей. При этом в различных регионах России ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах Федерации отличается многократно.
Челябинская область в рейтинге регионов по объемам вкладов на душу населения на начало 2025 года заняла лишь 43 место — 260,2 тыс. рублей на каждого южноуральца; прирост вкладов в 2024 году достиг 21,4%.
Для сравнения: Свердловская область на 15 месте, на каждого жителя там приходится 366,7 тыс. рублей; Тюменская область на 25 позиции — 327,9 тыс. рублей. А вот Курганская область лишь на 71 месте — 184,1 тыс. рублей.
Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге с достаточно большим отрывом даже от Санкт-Петербурга, занимающего вторую позицию в рейтинге, а от многих других регионов отрыв превышает десятки раз. Замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ с результатом в 631,5 тыс. рублей в среднем на каждого жителя. В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Приморский край. В этих семи регионах среднедушевые остатки средств на вкладах в банках находятся в диапазоне от 439 тыс. до 594 тыс. рублей. Таким образом, в целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами.
Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Республике Ингушетия (24,6 тыс. рублей на человека). Схожий результат в Чечне (29,6 тыс. рублей). Также в последней десятке представлены Дагестан (52,5 тыс.), Карачаево-Черкессия (70,2 тыс.), Кабардино-Балкария (76,9 тыс.), Тува (99 тыс.), Калмыкия (104,5 тыс.), Алтай (115,3 тыс.), Адыгея (121,8 тыс.) и Северная Осетия — Алания (141,6 тыс.). Как видно из результатов исследования, низкие объемы средств на вкладах наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионов эксперты объясняют слабым развитием местного рынка банковских услуг.