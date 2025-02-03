Вклады жителей Челябинской области в банках показали внушительный рост

Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге с достаточно большим отрывом даже от Санкт-Петербурга, занимающего вторую позицию в рейтинге, а от многих других регионов отрыв превышает десятки раз. Замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ с результатом в 631,5 тыс. рублей в среднем на каждого жителя. В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Приморский край. В этих семи регионах среднедушевые остатки средств на вкладах в банках находятся в диапазоне от 439 тыс. до 594 тыс. рублей. Таким образом, в целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами.