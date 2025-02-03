Дефицит мест либо высокие цены: авиакомпании готовят неприятный сюрприз жителям Новосибирска

Политика авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines, которая закрепляет подходы к определению стартовой цены на билеты и правила ее изменения, может привести либо к дефициту мест, либо к дальнейшему росту цен для новосибирцев и всех россиян. Такое мнение выразил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Он отметил, что авиакомпании вынуждены учитывать возросшие затраты, связанные с дороговизной запасных частей, обслуживанием самолетов из-за санкций, невозможностью обновлять флот, а также с ростом цен на авиационное топливо, увеличением фондов оплаты труда, инфляцией и повышением ключевой ставки. Все эти факторы напрямую влияют на стоимость авиаперелетов.
«Если говорить о прогнозах по ценообразованию, то рост цен в авиаперевозках продолжится, как и в других отраслях экономики. Минимальный рост будет соответствовать уровню инфляции, который в этом году составил около 10%. Однако в пик сезона цены увеличивались более значительно — на 20−30%», — подчеркнул Горин.
Он также добавил, что сейчас важно продолжать меры государственной поддержки авиаперевозок, такие как субсидирование и скидки для определенных категорий пассажиров. «Когда программа субсидирования действовала, турпакет на Байкал или в Приморье стоил от 35−40 тысяч рублей на человека, включая перелет. Сейчас аналогичный пакет обходится минимум в два раза дороже», — заключил вице-президент РСТ.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о новой коммерческой политике «Аэрофлота» и S7 Airlines. В документах авиакомпании закрепили подходы к установлению стартовой цены на билеты и правила ее корректировки. Перевозчики заявили, что доля билетов, продаваемых ниже экономически обоснованного тарифа, составит не менее 60%, а доля билетов по максимальному тарифу — не более 2,5%.
Кроме того, обе авиакомпании включили в свою коммерческую политику льготные программы для отдельных категорий граждан. «Принятие этих документов отвечает интересам как пассажиров, так и самих авиакомпаний. Прозрачное ценообразование сделает перелеты в экономклассе более доступными по цене и наличию билетов. Одновременно описанные подходы помогут перевозчикам избежать нарушений антимонопольного законодательства», — заявили в ФАС.
«Уже сегодня цены на авиабилеты для нашей семьи достаточно высокие. Если раньше могли себе позволить слетать на выходные в Москву или в Питер, а в отпуск отправиться отдыхать за границей, то сегодня уже приходится весь год копить на отпуск, без визитов на праздники в столицы», — поделилась с «МК в Новосибирске» жительница Пашино Надежда Сукач.