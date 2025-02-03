Дефицит мест либо высокие цены: авиакомпании готовят неприятный сюрприз жителям Новосибирска

«Уже сегодня цены на авиабилеты для нашей семьи достаточно высокие. Если раньше могли себе позволить слетать на выходные в Москву или в Питер, а в отпуск отправиться отдыхать за границей, то сегодня уже приходится весь год копить на отпуск, без визитов на праздники в столицы», — поделилась с «МК в Новосибирске» жительница Пашино Надежда Сукач.