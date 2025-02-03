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Экс-директора новосибирского «СпецТрансСтроя» оставили в СИЗО до апреля

Сергей Арапов подозревается в хищении двух сотен миллионов рублей на госконтрактах.

Источник: AP 2024

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания в СИЗО бывшему директору ООО «СпецТрансСтрой» Сергею Арапову. Об этом «Прецеденту» сообщили в областной прокуратуре 3 февраля.

— Срок содержания под стражей Сергею Арапову продлен судом до 2 апреля 2025 года, — рассказали в надзорном ведомстве.

В начале декабря Арапова заподозрили в хищении 130 миллионов рублей на других госконтрактах. В конце декабря «СпецТрансСтрой» возглавил Александр Ельцов.

В конце января на Сергея Арапова завели еще четыре уголовных дела, связанных с хищениями при проектировке станции метро «Спортивная» и ремонте Октябрьского моста. Общая сумма ущерба по ним превысила 70 миллионов рублей.

Архип ВЕТРОВ.