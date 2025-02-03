Долгострой на Маркса в Новосибирске законсервировали решением суда

Из материалов дела следует, что в ходе проверки инспекция установила, что строительство объекта под названием «Книжный магазин с офисными помещениями, кафе с организацией главного входа в сквер», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Покрышкина, 3 стр., не ведется. Инспекция также не получила от ответчика никаких доказательств намерения возобновить строительные работы или провести консервацию объекта. Конкурсный управляющий АО «Строй-Инверсия» в ответ на запрос инспекции пояснил, что консервация объекта невозможна из-за банкротства застройщика и отсутствия средств в конкурсной массе должника. Эти обстоятельства стали основанием для обращения в суд, пишет «Континент-Сибирь».