Долгострой на Маркса в Новосибирске законсервировали решением суда

Иск касался требования обеспечить консервацию объекта капитального строительства.
Согласно тексту судебного решения, ответчик, АО «Строй-Инверсия», не признал исковые требования, сославшись на объективные причины невыполнения предписания. Среди них были указаны отсутствие в Новосибирске организаций, способных выполнить необходимые работы, а также недостаток финансирования для консервации объекта. Кроме того, ответчик отметил, что объект готовится к продаже через торги в рамках процедуры банкротства.
Из материалов дела следует, что в ходе проверки инспекция установила, что строительство объекта под названием «Книжный магазин с офисными помещениями, кафе с организацией главного входа в сквер», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Покрышкина, 3 стр., не ведется. Инспекция также не получила от ответчика никаких доказательств намерения возобновить строительные работы или провести консервацию объекта. Конкурсный управляющий АО «Строй-Инверсия» в ответ на запрос инспекции пояснил, что консервация объекта невозможна из-за банкротства застройщика и отсутствия средств в конкурсной массе должника. Эти обстоятельства стали основанием для обращения в суд, пишет «Континент-Сибирь».
Арбитражный суд Новосибирской области постановил обязать АО «Строй-Инверсия» обеспечить надлежащую консервацию объекта капитального строительства «Книжный магазин с офисными помещениями, кафе с организацией главного входа в сквер» в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Также с ответчика была взыскана государственная пошлина в размере 50 тысяч рублей в доход федерального бюджета.