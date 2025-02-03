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Пермский театр взыскивает с сервиса доставки суши более 280 тысяч рублей

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление ГКБУК Пермский академический Театр-Театр к ООО Кальмар Фуд . Как свидетельствует картотека суда, сумма требований учреждения культуры составляет 284,3 тыс. руб. Иск пока не принят к производству.
Источник: Коммерсантъ

Как пояснил «Ъ-Прикамье» исполнительный директор театра Егор Мухин, исковые требования связаны с задолженностью общества за аренду помещения.

По данным 2ГИС, служба доставки «Кальмар» располагается на первом этаже здания «Театра-Театра» по ул. Ленина, 53. Согласно официальному сайту заведения, доставка специализируется на суши и роллах.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» генеральный директор компании ООО «Кальмар Фуд» Марат Шайхутдинов, судебные разбирательства связаны с точками питания, находящимися на втором и третьем этажах театра. «Доставка суши и роллов “Кальмар” к ООО “Кальмар Фуд” не относится», — подчеркнул он. Согласно официальному сайту доставки, оператором деятельности заведения является ИП Марат Шайхутдинов.

экономика