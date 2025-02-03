Пермский театр взыскивает с сервиса доставки суши более 280 тысяч рублей

Как пояснил «Ъ-Прикамье» исполнительный директор театра Егор Мухин, исковые требования связаны с задолженностью общества за аренду помещения.
По данным 2ГИС, служба доставки «Кальмар» располагается на первом этаже здания «Театра-Театра» по ул. Ленина, 53. Согласно официальному сайту заведения, доставка специализируется на суши и роллах.
Как пояснил «Ъ-Прикамье» генеральный директор компании ООО «Кальмар Фуд» Марат Шайхутдинов, судебные разбирательства связаны с точками питания, находящимися на втором и третьем этажах театра. «Доставка суши и роллов “Кальмар” к ООО “Кальмар Фуд” не относится», — подчеркнул он. Согласно официальному сайту доставки, оператором деятельности заведения является ИП Марат Шайхутдинов.