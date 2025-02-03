В Приморье приведут в порядок 22 моста в 2025 году

Как рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в текущем году специалисты завершат работы на трёх искусственных сооружениях, ремонт которых начался ранее: это мост через реку Астраханка в Ханкайском округе, мост через реку Шкотовка вблизи Смоляниново, а также путепровод через Транссибирскую магистраль в Надеждинском районе.