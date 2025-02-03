В Приморье приведут в порядок 22 моста в 2025 году

В 2025 году в Приморье приведут в порядок 22 мостовых сооружения, расположенные на территории 11 муниципалитетов. Из них 16 объектов будут обновлены в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в текущем году специалисты завершат работы на трёх искусственных сооружениях, ремонт которых начался ранее: это мост через реку Астраханка в Ханкайском округе, мост через реку Шкотовка вблизи Смоляниново, а также путепровод через Транссибирскую магистраль в Надеждинском районе.
Работы на 16 мостах, вошедших в национальный проект, стартуют с установлением стабильной плюсовой температуры.
Хасанский округ (на автодороге Раздольное — Хасан):
- 182 км — мост через протоку Селиванова вблизи озера Солёного;
- 195 и 196 км — мост вблизи мыса Андреева.
Шкотовский округ (на автодороге Артём — Находка — порт Восточный):
- 29 км — мост в районе поселка Штыково;
- 32 км — мост на подъезде к поселку Шкотово;
- 35 км — мост на въезде в поселок Шкотово по улице;
- 37 км — мост на выезде из поселка Шкотово;
- 50 км — мост на выезде из Смоляниново в сторону Романовки;
- 51 км — путепровод через железнодорожные пути в районе развилки на Романовку.
Мост через реку Тигровая на 33 километре дороги Шкотово — Партизанск в районе населенного пункта Новая Москва Шкотовского округа. Два моста на подъезде к городу Партизанску.
Анучинский округ (на автодороге Осиновка — Рудная Пристань):
- 84 км — мост вблизи села Старогордеевка;
- 98 км — ещё один мост на этой же трассе.
Мост в районе города Арсеньев, на 101 километре Осиновка — Рудная Пристань. Мост на 5 километре Хороль — Реттиховка — Арсеньев через ручей вблизи села Ленинское Хорольского округа.
Мосты, которые восстановят за счёт краевого бюджета:
- Ольгинский округ — мост в посёлке Ольга (331 км трассы Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово);
- Лазовский округ — мост в районе Киевки (55 км трассы Лазо — Заповедный);
- Чугуевский округ — мост в районе села Чугуевка (14 км трассы Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка).
В 2024 году для реализации этих проектов были закуплены 36 металлических конструкций пролётных строений, 11 комплектов быстровозводимых мостов общей протяжённостью 1167 метров и почти километр гофрированных труб.
Отмечается, что за последние шесть лет в Приморье привели в порядок 73 мостовых сооружения, а в прошлом году открыли движение по 20 обновлённым мостам и одному путепроводу.
Напомним, в Приморье разрушился мост в поселке Девятый Вал. Объект находится в муниципальной собственности Надеждинского района. Прокуратура начала проверку по факту ненадлежащего содержания объекта.