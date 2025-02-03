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Когда на всем крымском побережье появится система водоотведения

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Очистные сооружения в Коктебеле, Саках и Алуште будут сданы в эксплуатацию в 2025 году, заявки на подключение абонентов к системе водоотведения уже принимаются. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

Источник: РИА "Новости"

По словам Новика, масштабные работы по обеспечению населения водоснабжением и водоотведением ведутся сейчас на всем крымском побережье, особое внимание уделено Южному берегу Крыма.

В этом году мы принимаем большой объем работы из Минстроя. Ожидаем крупные объекты. Это очистные сооружения города Алушта и КОС «Саки» — в этом году они 100% будут сданы в эксплуатацию и переданы нам в работу.

сказал Новик

Это позволит начать подключение новых абонентов там, где действовали ограничения, добавил он.

«По многим регионам, например, по городу Судак, у нас долгое время действовал официальный запрет на подключение новых абонентов в системе водоотведения из-за того, что очистные сооружения находились в ненадлежащем состоянии и работали уже на пределе своей мощности. И прокуратура очень строго за этим следила», — отметил Новик.

Возможность подключиться к сети получат и жители курортного поселка Коктебель, где канализации не было в принципе, подчеркнул он. Очистные сооружения здесь также сдадут в эксплуатацию в 2025 году, сказал Новик.

«То есть мы получаем объект в комплексе и заходим не только на водоснабжение поселка, но и на водоотведение. И дальше задача развивать все эти внутрипоселковые сети, подключать абонентов», — уточнил директор предприятия.

По его словам, с заявками в ресурсоснабжающую организацию уже обращаются, и их немало.

«Но пока мы не имеем права их подключать: объект не введен в эксплуатацию — ни система коллекторов, ни очистные сооружения. Они должны заработать — тогда мы будем готовы принимать (заявки — ред.)», — пояснил Новик.

Он напомнил, что в 2024 году в Крыму тоже было введено сразу несколько КОС. В их числе: КОС «Морское», КОС «Оленевка», КОС «Черноморское» и КОС «Ленино».

ЖКХ