Когда на всем крымском побережье появится система водоотведения

«По многим регионам, например, по городу Судак, у нас долгое время действовал официальный запрет на подключение новых абонентов в системе водоотведения из-за того, что очистные сооружения находились в ненадлежащем состоянии и работали уже на пределе своей мощности. И прокуратура очень строго за этим следила», — отметил Новик.