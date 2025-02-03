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Давно признанный аварийным дом снесут в Хабаровске по решению суда

В Хабаровске прокуратура в судебном порядке обязала администрацию ликвидировать аварийный дом, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Краснофлотского района г. Хабаровска провела проверку по обращению местного жителя о непринятии мер к сносу аварийного дома Nº 9 по ул. Руднева.

В ходе проверки выяснилось, что этот дом еще несколько лет назад был признан аварийным и в рамках адресной программы расселен. Все жилые помещения являются муниципальной собственностью.

В ноябре 2024 года частично обгорело перекрытие дома и внешние стены. Но даже после возгораний администрация г. Хабаровска не приняла мер к сносу аварийного объекта, а также исключению несанкционированного доступа к нему третьих лиц.

В связи с бездействием муниципалитета прокуратурой района направлено в суд исковое заявление о возложении на него обязанности устранить выявленные нарушения закона.

Решением Краснофлотского районного суда г. Хабаровска на ответчика возложена обязанность организовать работы по ликвидации аварийного объекта и принять меры к ограничению доступа к нему граждан.

Исполнение судебного акта контролируется прокуратурой района.

ЖКХ