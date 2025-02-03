Давно признанный аварийным дом снесут в Хабаровске по решению суда

Прокуратура Краснофлотского района г. Хабаровска провела проверку по обращению местного жителя о непринятии мер к сносу аварийного дома Nº 9 по ул. Руднева.
В ходе проверки выяснилось, что этот дом еще несколько лет назад был признан аварийным и в рамках адресной программы расселен. Все жилые помещения являются муниципальной собственностью.
В ноябре 2024 года частично обгорело перекрытие дома и внешние стены. Но даже после возгораний администрация г. Хабаровска не приняла мер к сносу аварийного объекта, а также исключению несанкционированного доступа к нему третьих лиц.
В связи с бездействием муниципалитета прокуратурой района направлено в суд исковое заявление о возложении на него обязанности устранить выявленные нарушения закона.
Решением Краснофлотского районного суда г. Хабаровска на ответчика возложена обязанность организовать работы по ликвидации аварийного объекта и принять меры к ограничению доступа к нему граждан.
Исполнение судебного акта контролируется прокуратурой района.