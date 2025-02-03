Нацбанк сказал, что белорусы все реже пользуются наличными деньгами. Это следует из отчета заместителя председателя правления Национального банка Дмитрия Калечица. Документ опубликован на официальном сайте финансового ведомства.
Калечиц обратил внимание на то, что только 4,3% всех операций с картами связана с наличными деньгами. Он заметил, что с 2020 года доля подобных операций снизилась вдвое. Несмотря на это, в денежном выражении доля наличных денег все еще остается значительной. Речь идет про чуть менее 29%.
По данным зампредседателя правления Нацбанка, в Беларуси продолжает увеличиваться объем безналичных платежей. Так, за 2024 он вырос почти в два раза и достиг двух триллионов рублей.