Нацбанк сказал, что белорусы все реже пользуются наличными деньгами

Калечиц обратил внимание на то, что только 4,3% всех операций с картами связана с наличными деньгами. Он заметил, что с 2020 года доля подобных операций снизилась вдвое. Несмотря на это, в денежном выражении доля наличных денег все еще остается значительной. Речь идет про чуть менее 29%.