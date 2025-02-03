Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области появится детский лагерь почти за 1,2 миллиарда рублей

Опубликована закупка на строительство детского лагеря «Республика Грин» в Волчанском ГО.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области планируется строительство детского оздоровительного загородного лагеря «Республика Грин». Соответствующий лот появился на сайте госзакупок 31 января 2025 года.

Начальная стоимость контракта составила 1 миллиард 170 миллионов 235 тысяч 224 рубля. Заказчиком выступает МКУ «Управление городского хозяйства». Согласно информации на сайте, детский лагерь должен появиться в поселке Вьюжном Волчанского городского округа по адресу улица Дачная, 1. Прием заявок завершится 10 февраля 2025 года.

— В здании лагеря предусмотрен актовый зал, спортивный зал с тренажерным залом, оздоровительный бассейн с сауной, соляная комната, прачечная, административные помещения, — говорится в описании объекта закупки.

Проект предусматривает строительство спального корпуса на 125 детей, контрольно-пропускного пункта, газовой котельной; а также обустройство спортивных и детских площадок; благоустройство территории; организация проездов, парковки, тротуаров. Общая площадь главного корпуса в три этажа составит 12 527,69 квадратного метра.

Согласно документации, строительство будет вестись в один этап. Работы профинансирует казна Волчанского муниципального округа. Ввод объекта в эксплуатацию должен произойти не позднее 31 декабря 2026 года.

туризм и отдых