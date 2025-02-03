В Свердловской области появится детский лагерь почти за 1,2 миллиарда рублей

Начальная стоимость контракта составила 1 миллиард 170 миллионов 235 тысяч 224 рубля. Заказчиком выступает МКУ «Управление городского хозяйства». Согласно информации на сайте, детский лагерь должен появиться в поселке Вьюжном Волчанского городского округа по адресу улица Дачная, 1. Прием заявок завершится 10 февраля 2025 года.