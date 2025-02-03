В Свердловской области появится детский лагерь почти за 1,2 миллиарда рублей

В Свердловской области планируется строительство детского оздоровительного загородного лагеря «Республика Грин». Соответствующий лот появился на сайте госзакупок 31 января 2025 года.
Начальная стоимость контракта составила 1 миллиард 170 миллионов 235 тысяч 224 рубля. Заказчиком выступает МКУ «Управление городского хозяйства». Согласно информации на сайте, детский лагерь должен появиться в поселке Вьюжном Волчанского городского округа по адресу улица Дачная, 1. Прием заявок завершится 10 февраля 2025 года.
— В здании лагеря предусмотрен актовый зал, спортивный зал с тренажерным залом, оздоровительный бассейн с сауной, соляная комната, прачечная, административные помещения, — говорится в описании объекта закупки.
Проект предусматривает строительство спального корпуса на 125 детей, контрольно-пропускного пункта, газовой котельной; а также обустройство спортивных и детских площадок; благоустройство территории; организация проездов, парковки, тротуаров. Общая площадь главного корпуса в три этажа составит 12 527,69 квадратного метра.
Согласно документации, строительство будет вестись в один этап. Работы профинансирует казна Волчанского муниципального округа. Ввод объекта в эксплуатацию должен произойти не позднее 31 декабря 2026 года.