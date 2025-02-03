ЕАБР прогнозирует продолжение роста зарплат в Беларуси

Аналитики банка проинформировали, что в бюджетном секторе зарплата в реальном выражении увеличилась в прошлом году на 11%.
Отношение уровня оплаты труда в бюджетном секторе к среднему по экономике сохранилось в 2024 году на уровне 2023-го и составляет около 77%.
В 2025 году ожидаем продолжения роста заработной платы на фоне увеличения базовой ставки оплаты труда на 6,7%, повышения на 13% минимальной заработной платы с января, а также увеличения уровня надбавок отдельным категориям работников бюджетной сферы.
По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в декабре 2024 года составила 2 693,9 рубля.
Самая высокая зарплата, согласно статистике, отмечается в белорусской столице, а самая низкая — в Могилевской области. Так, в Минске средняя заработная плата в декабре составила 3792,5 рубля, а в Могилевской области — 2132,6 рубля.
Традиционно самые большие доходы у белорусов занятых в сфере информационных технологий — 9494,6 рубля.