Аналитики ЕАБР прогнозируют дальнейший рост зарплат в Беларуси в 2025 году. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
По информации специалистов, реальная зарплата в Беларуси выросла на 13% год к году в 2024 году после ее увеличения на 11,6% год к году в 2023 году. Сказано, что в бюджетном секторе заработная плата в реальном выражении стала выше на 11% год к году в 2024 году. Кроме того, отношение уровня оплаты труда в бюджетном секторе к среднему по экономике сохранилось в 2024 году на уровне 2023, то есть около 77%.
«В 2025 г. ожидаем продолжения роста заработной платы на фоне увеличения базовой ставки оплаты труда на 6,7%, повышения на 13% минимальной заработной платы с января, а также увеличения уровня надбавок отдельным категориям работников бюджетной сферы», — спрогнозировали аналитики Евразийского банка развития.
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