Аналитики ЕАБР прогнозируют дальнейший рост зарплат в Беларуси в 2025 году

По информации специалистов, реальная зарплата в Беларуси выросла на 13% год к году в 2024 году после ее увеличения на 11,6% год к году в 2023 году. Сказано, что в бюджетном секторе заработная плата в реальном выражении стала выше на 11% год к году в 2024 году. Кроме того, отношение уровня оплаты труда в бюджетном секторе к среднему по экономике сохранилось в 2024 году на уровне 2023, то есть около 77%.