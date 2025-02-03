На Кубани и еще в 20 регионах прогнозируют нашествие саранчи в этом году

Такие сведения представлены в отчете федерального Россельхозцентра, который относится к Министерству сельского хозяйства России, как сообщает издание «Известия».
Согласно этому документу, рост численности насекомых обусловлен аномально высокими температурами зимой. В нынешнем году будет сформирован специализированный отряд для борьбы с саранчой. Аграриям предстоит обработать на 100 тыс. га больше земли, чем в предыдущем году, чтобы защитить урожай от вредителей.
Кроме Краснодарского края, в 2025 году угроза нашествия саранчи может затронуть значительно большее количество регионов по сравнению с прошлым годом. Если в 2024 году проблема касалась только 14 областей, то в этом году риску подвержены уже 21 регион.
Документ указывает, что наибольшее количество саранчи ожидается в регионах, которые находятся на границе с Казахстаном. Это связано с тем, что в этой стране климат более теплый, что создает благоприятные условия для жизни вредителя.