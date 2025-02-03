Кредитный портфель банков Казахстана увеличился на 20,9% — ЕАБР

Спрос на кредитование исходил как от бизнеса, так и от населения, отметили аналитики банка.
Ключевой вклад в рост показателя сформирован расширением кредитования населения (14,3 п.п.), в то время как кредиты на цели осуществления предпринимательской деятельности добавили 6,6 п.п. Увеличение кредитования дает дополнительный импульс внутреннему потреблению, что в свою очередь способствует расширению экономической активности.
В 2025 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП Казахстана до 5,5%. Позитивными факторами, обеспечивающими высокие темпы развития на всем прогнозном периоде, станут стимулирующая бюджетная политика, снижение процентных ставок, рост нефтедобычи и государственные программы, направленные на региональное развитие и строительство инфраструктуры.
Подвели итоги и по другим государствам ЕАЭС. Например, в Кыргызстане объем новых кредитов, выданных банками, вырос на 39,9% в 2024 году.
Увеличение показателя преимущественно объясняется наращиванием объемов займов, выдаваемых на потребительские цели (вклад в динамику роста кредитования составил 18,5 п.п.), а также в сектор торговли (10,9 п.п.).
В России инфляционное давление остается повышенным. Инфляционные ожидания населения на год вперед составили 14% в январе 2025-го, незначительно повысившись по сравнению с показателями декабря 2024 года.
Ценовые ожидания бизнеса сохранились на уровне декабря 2024 г., что близко к максимальным значениям с апреля 2022 г. Деловая активность замедляется, но продолжает рост: индекс бизнес-климата составил 3,8 п. в январе 2025 г. после 4.3 п. в декабре 2024 г. Несмотря на замедление кредитной активности в конце прошлого года, Банку России на фоне высоких инфляционных ожиданий и расширения деловой активности потребуется на протяжении длительного времени сохранять ключевую ставку для устойчивого замедления инфляции к цели.
Экономическая активность в Армении увеличилась на 8% в январе — декабре 2024 года. Рост был в основном обеспечен секторами услуг, торговли и строительства. В банке прогнозируют рост экономики Армении в 2025 году на 5,5%. Это произойдет благодаря дальнейшему развитию торговли, сферы услуг и строительства.
В Беларуси реальная заработная плата увеличилась на 13% г/г в 2024 г. после роста на 11,6% г/г в 2023 г. В бюджетном секторе заработная плата в реальном выражении выросла на 11% г/г в 2024 г. Отношение уровня оплаты труда в бюджетном секторе к среднему по экономике сохранилось в 2024 г. на уровне 2023 г. (около 77%). В 2025 г. ожидаем продолжения роста заработной платы на фоне увеличения базовой ставки оплаты труда на 6,7%, повышения на 13% минимальной заработной платы с января, а также увеличения уровня надбавок отдельным категориям работников бюджетной сферы.
При этом, аналитики ЕАБР прогнозируют, что в 2025 году экономики России и Беларуси сохранят высокие темпы роста — на уровне 2,4% и 2,6% соответственно. В России расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.
Замедление инфляции откроет возможности для снижения процентных ставок в Казахстане и России. По прогнозам аналитиков ЕАБР, Нацбанк Казахстана продолжит снижать базовую ставку, которая к концу 2025 года может достичь 11,25%.
Банк России, вероятно, начнет цикл снижения ключевой ставки не ранее III квартала 2025 года, к концу года ставка составит около 19%, прогнозируют аналитики.