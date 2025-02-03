Екатеринбургский перевозчик отказался от брутто-контракта

Ранее ЕАН сообщал, что с 1 февраля в Екатеринбурге вступают в силу брутто-контракты на все виды наземного общественного транспорта: автобусы, трамваи и троллейбусы. Контракты заключены на шесть месяцев. В их рамках перевозчики будут получать оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за фактически выполненный объем работ, включая километраж и соблюдение расписания. Выручка от продажи билетов и провоза багажа будет перечисляться в муниципальный бюджет.