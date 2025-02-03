Екатеринбургский перевозчик отказался от брутто-контракта

Екатеринбургский перевозчик, который должен был обслуживать автобусы № 47 и 60, отказался от брутто-контракта. Теперь данные маршруты выставят на повторный аукцион.
На аукционах января данные маршруты, курсирующие между остановками «Елизавет» — «СТЦ МЕГА» (№ 47) и «УрФУ» — «Химмаш» (№ 60), достались компании «ПАТП Город». За полгода — на такой срок заключаются брутто-контракты — автобусы должны были наездить в общей сложности 655 тыс. км. Стоимость контракта — 163 млн рублей, пишет «Уралинформбюро».
Позже в аукционной документации появилась информация, что победитель торгов уклонился от заключения сделки. Почему так произошло, не уточняется, в «ПАТП Город» ситуацию не комментируют. Нового перевозчика на эти маршруты определят к 12 февраля.
Ранее ЕАН сообщал, что с 1 февраля в Екатеринбурге вступают в силу брутто-контракты на все виды наземного общественного транспорта: автобусы, трамваи и троллейбусы. Контракты заключены на шесть месяцев. В их рамках перевозчики будут получать оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за фактически выполненный объем работ, включая километраж и соблюдение расписания. Выручка от продажи билетов и провоза багажа будет перечисляться в муниципальный бюджет.