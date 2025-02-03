В Татарстане будут внедрят ИИ для контроля за вывозом мусора

Планируется, что инновационная система будет обеспечивать круглосуточный мониторинг вывоза мусора с различных площадок, включая контроль уровня заполненности контейнеров до и после их разгрузки, а также определять типы контейнеров (например, сетки РСО, бункеры, евроконтейнеры и другие). Также, используя ИИ, специалисты смогут сверять реальное количество контейнеров на площадке с данными, указанными в автоматизированной информационной системе «Отходы». Эта программа в режиме реального времени позволяет контролировать перемещения каждого мусорного контейнера. Предполагается, что нейросеть будет собирать данные посредством фотосъемки.