В Татарстане будут внедрят ИИ для контроля за вывозом мусора

В Казани начнет работу система на базе искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга вывоза отходов. Эту информацию ранее на деловом совещании подтвердили в УК «ПЖКХ». Внедрение этой технологии позволит заменить труд 10 сотрудников.
Планируется, что инновационная система будет обеспечивать круглосуточный мониторинг вывоза мусора с различных площадок, включая контроль уровня заполненности контейнеров до и после их разгрузки, а также определять типы контейнеров (например, сетки РСО, бункеры, евроконтейнеры и другие). Также, используя ИИ, специалисты смогут сверять реальное количество контейнеров на площадке с данными, указанными в автоматизированной информационной системе «Отходы». Эта программа в режиме реального времени позволяет контролировать перемещения каждого мусорного контейнера. Предполагается, что нейросеть будет собирать данные посредством фотосъемки.
В настоящее время проект находится на стадии доработки. Его запуск планируется уже в 2025 году.