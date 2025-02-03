50 нижегородских компаний вошли в Топ работодателей России

«Традиционно участвовать в рейтинге может любая компания с численностью от 100 человек. Результаты представлены по четырём категориям, в зависимости от размера штата — чтобы равные конкурировали с равными», — рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. «С одной стороны, мы спрашиваем сотрудников, готовы ли они рекомендовать своего текущего работодателя. С другой стороны, мы опрашиваем соискательскую аудиторию, насколько для них компания привлекательна. Мы также оцениваем внутренние HR-процессы на основе анкеты, которую заполняют в компании: это корпоративная культура, обучение, социальный пакет, коммуникации», — пояснила директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.