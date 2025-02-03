50 нижегородских компаний вошли в Топ работодателей России

Результаты рейтинга работодателей России за 2024 год представила платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
В рейтинге приняли участие 1,7 тысячи компаний со всей страны. Финалистами стали более 50 компаний из Нижегородской области.
«Традиционно участвовать в рейтинге может любая компания с численностью от 100 человек. Результаты представлены по четырём категориям, в зависимости от размера штата — чтобы равные конкурировали с равными», — рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. «С одной стороны, мы спрашиваем сотрудников, готовы ли они рекомендовать своего текущего работодателя. С другой стороны, мы опрашиваем соискательскую аудиторию, насколько для них компания привлекательна. Мы также оцениваем внутренние HR-процессы на основе анкеты, которую заполняют в компании: это корпоративная культура, обучение, социальный пакет, коммуникации», — пояснила директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.
Верхнюю строчку (64 место) среди крупнейших местных работодателей по итогам года заняла транспортная компания ITECO. Следом за ней на 65 месте расположился Горьковский автозавод. На 99 месте — сеть «КуулКлевер», на 121-м — аптечная сеть «Максавит».
Следующая по численности категория — крупные компании (от 1001 до 5000 человек в штате). В данную категорию попали сразу 5 местных работодателей: агрохолдинг «Русское поле», транспортная компания «Приволжье-Транс», правительство Нижегородской области, Волжское пароходство и сеть «Автосуши Автопицца».
Верхние строки рейтинга среди местных средних по численности персонала компаний заняли digital-агентство E-Promo, агентство недвижимости «Монолит», микрокредитная компания «Срочноденьги». Также в рейтинг попали завод ИНКОМ, ГК GeoSM, Славянская Мебельная Компания.
Самые быстрорастущие и многочисленные категории рейтинга — средние и небольшие компании (от 100 до 250 человек в штате). Среди нижегородских представителей рейтинга — Завод пластиковых труб, «НЕО Кемикал», ИТ-компания Effective Technologies, «Константа», «Morizo», 1С: Апрель Софт и другие.
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