Жители Кубани в феврале получат повышенные пособия

Так, сумма материнского капитала на первого ребенка теперь составляет 690 266,95 рублей. Для второго ребенка она достигнет 912 162,09 рублей для семей, которые ранее не получали маткапитал за первенца. Если же родители уже воспользовались этой мерой поддержки, они могут рассчитывать на сумму в размере 221 895,1 рублей. Кроме того, на 9,5% проиндексированы и остатки маткапитала, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу депутата Государственной Думы Светланы Бессараб.
Также значительно увеличилось единовременное пособие по беременности и родам для женщин с одноплодной беременностью. Минимальная сумма господдержки составила 103 285 рублей за период в 140 дней. Максимальная сумма пособия для работающих женщин достигла 794 355 рублей.
«Для усыновителей с начала февраля сумма единовременного пособия за усыновление детей-инвалидов или детей младше семи лет увеличится до 201 720 рублей. Всего же индексация коснулась более 40 различных социальный пособий и выплат. Среди индексируемых выплат, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная страховая выплата