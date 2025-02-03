Жители Кубани в феврале получат повышенные пособия

Так, сумма материнского капитала на первого ребенка теперь составляет 690 266,95 рублей. Для второго ребенка она достигнет 912 162,09 рублей для семей, которые ранее не получали маткапитал за первенца. Если же родители уже воспользовались этой мерой поддержки, они могут рассчитывать на сумму в размере 221 895,1 рублей. Кроме того, на 9,5% проиндексированы и остатки маткапитала, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу депутата Государственной Думы Светланы Бессараб.