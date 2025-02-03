В Свердловской области изменили систему оплаты ухода за инвалидами

Если в 2024 году свердловчане получали выплаты по уходу, то период автоматически установит и учтет СФР по региону без надобности обращаться в фонд. Если уход начался с января 2025 года, то для проставления на индивидуальный лицевой счет нужно подать заявление в клиентскую службу СФР.