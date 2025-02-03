В Свердловской области изменили систему оплаты ухода за инвалидами. Вместо прямых выплат ухаживающим лицам будет начисляться надбавка к пенсии получателя ухода. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Свердловской области.
— Периоды ухода за инвалидами первой группы и пожилыми людьми старше 80 лет по-прежнему будут засчитываться в страховой стаж трудоспособных граждан. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), — рассказали в фонде.
Если в 2024 году свердловчане получали выплаты по уходу, то период автоматически установит и учтет СФР по региону без надобности обращаться в фонд. Если уход начался с января 2025 года, то для проставления на индивидуальный лицевой счет нужно подать заявление в клиентскую службу СФР.
В случае отдельного проживания ухаживающего лица требуется письменное подтверждение от последнего или его законного представителя. В документе должен быть указан период, когда осуществлялся фактический уход. При сложности получения подтверждения, его могут предоставить члены семьи. Фактический уход подтверждается актом обследования, проведенным территориальным органом Социального фонда России.