«ЭКСО Проперти» получила разрешение на строительство медцентра на улице Пушкина

Проект возведения медицинской клиники «ЭКСО Проперти» на ул. Пушкина, 30а, в 2023 году получил от краевых властей статус «приоритетный инвестпроект». Это дало обществу право получить один земельный участок под строительство без торгов. Организация задействует в проекте еще один участок, находящийся у нее в собственности. Сначала в здании собирались открыть центр исследования мозга, но позже концепция сменилась. В центре решили оказывать стоматологические услуги, лечить ЛОР-заболевания и восстанавливать волосяной покров головы.