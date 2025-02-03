Годовая инфляция по итогам января ускорилась до 8,9%

Услуги ЖКХ за год подорожали на 15,2%, а их вклад в инфляцию составил 1,7 процентного пункта. В январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года тарифы на аренду жилья стали выше на 15,3% и внесли вклад в годовую инфляцию в 0,6 п.п., тарифы на холодную воду (на 43,2%), отопление центральное (на 23,1%), электроэнергию (на 18,9%), обслуживание и ремонт жилых помещений (на 5,8%) — по 0,2 процентного пункта.