Годовая инфляция по итогам января ускорилась до 8,9%

Напомним, годовая инфляция по итогам декабря 2024 года составила 8,6%, за декабрь 2024 года — 0,9%.
Цены на платные услуги за год выросли на 13,8% (в декабре 2024 года — 13,3%), непродовольственные товары — на 8,4% (в декабре 2024 года — 8,3%), продовольственные товары — на 5,8% (в декабре 2024 года — 5,5%). За месяц уровень цен продовольственных товаров повысился на 1,4%, платных услуг — на 1,1%, непродовольственных товаров — на 0,6%.
По сравнению с январем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 43,2%, водоотведение — на 26,1%, отопление центральное — на 23,1%, горячую воду — на 21,3%, электроэнергию — на 18,9%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, — на 12%, вывоз мусора — на 10,3%.
Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 26%, связи — на 16,8%, услуги здравоохранения — на 12%, парикмахерских и заведений личного обслуживания — на 11,9%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств — на 11,4%, общественного питания — на 10,9%, в области отдыха и спортивных мероприятий — на 9,3%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 18,6%, городским автобусом — на 10,5%, воздушным пассажирским транспортом — на 7,2%. Оплата за аренду жилья повысилась на 15,3%.
Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 41,5%, ювелирные изделия и часы — на 24,9%, легковые автомобили отечественной сборки новые — на 22,9%, одежду и обувь — на 10,6%, мебель и предметы домашнего обихода — на 10,3%, фармацевтическую продукцию — на 8,6%. Дрова подорожали на 15,4%, сжиженный газ в баллонах — на 10,2%, уголь каменный — на 8,6%.
Повышение цен отмечено на картофель на 59,3%, лук репчатый — на 25,1%, минеральную и питьевую воду на 16,7%, табачные изделия — на 14,6%, кондитерские изделия — на 13,3%, масло сливочное — на 13%, прохладительные напитки — на 12,3%, рыбу переработанную и консервированную — на 11,9%, фруктовые и овощные соки — на 11%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 21,6%, морковь — на 5,3%.
В региональном разрезе в январе 2025 года уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в двенадцати регионах, из них наибольший — в Астане (11,2%), Карагандинской (9,9%), Западно-Казахстанской (9,7%), Северо-Казахстанской (9,6%) областях.
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (2,2 процентного пункта), жилищные услуги (1,7 процентного пункта), одежда и обувь (1 процентный пункт).
За год цены на фрукты и овощи повысились на 8,8%, мясо и мясопродукты — на 4,2% и внесли основной вклад в инфляцию по 0,5 процентного пункта. Удорожание молочных продуктов на 6,3% внесло вклад в 0,3 п.п., масла и жиров (на 8,8%), безалкогольных напитков (на 8,5%), хлебобулочных изделий и круп (на 3,3%) — по 0,2 процентного пункта в годовую инфляцию.
Услуги ЖКХ за год подорожали на 15,2%, а их вклад в инфляцию составил 1,7 процентного пункта. В январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года тарифы на аренду жилья стали выше на 15,3% и внесли вклад в годовую инфляцию в 0,6 п.п., тарифы на холодную воду (на 43,2%), отопление центральное (на 23,1%), электроэнергию (на 18,9%), обслуживание и ремонт жилых помещений (на 5,8%) — по 0,2 процентного пункта.