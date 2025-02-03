Еще 17 автобусов закупили для пригородных маршрутов Красноярска и районов края

В Красноярском крае появятся 17 новых автобусов марок ЛиАЗ и ГАЗель. Об этом рассказал губернатор Михаил Котюков.
«По просьбам жителей на наиболее востребованные пригородные направления отправлены 6 автобусов большого класса. Они будут ходить от краевого центра до сёл Еловое, Арейское, Частоостровское, Гляден, посёлка Арей. Пять автобусов поменьше усилят транспортную связь города с международным аэропортом Красноярск и посёлком Шилинка», — заявил глава региона.
Еще шесть новых автобусов будут курсировать в Канском и Шарыповском районах, а также от Шушенского до Каратузского и от Каратузского до Курагино.
Напомним, во время прямой линии, прошедшей в сентябре 2024 года, Михаил Котюков сообщил о масштабном обновлении транспортной инфраструктуры Красноярска. Тогда губернатор сказал, что в первом квартале 2025 года на маршруты города должны выйти 200 новых экологичных автобусов.
Отметим, ранее заведующий кафедрой транспорта СФУ Евгений Воеводин рассказал в интервью Newslab, зачем Красноярску нужен транспортный стандарт.