В феврале Нацбанк продаст до $650 млн из Национального фонда

Продажи валюты из Национального фонда за январь составили 850 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Доля продаж из Национального фонда составила 19% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов США в день.