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В феврале Нацбанк продаст до $650 млн из Национального фонда

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. В феврале Нацбанк продаст от 550 до 650 миллионов долларов из Национального фонда.

Источник: Sputnik.kz

При этом, как заявил Национальный регулятор, покупка валюты в ЕНПФ в феврале не планируется.

Продажи валюты из Национального фонда за январь составили 850 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Доля продаж из Национального фонда составила 19% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов США в день.

сообщили в национальном банке

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки, подчеркнули в Нацбанке.

экономика