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В Волгоградской области появилось масло от предприятия-призрака

Роспотребнадзор предупреждает об опасной продукции, которая может ждать жителей региона на прилавках.

Источник: Freepik

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует население о масле сомнительного происхождения. На этикетке в качестве производителя обозначен ООО «Алтай Продукт» и указан адрес. Однако сотрудники ведомства из Рязанской области установили, что это предприятие-призрак, а адрес указан заведомо ложный.

Так как это масло может быть небезопасным, граждан призывают не употреблять его в пищу и сообщать в регуправление Роспотребнадзора о торговых точках, где всплывает продукция под маркой ООО «Алтай Продукт».