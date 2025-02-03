В Волгоградской области появилось масло от предприятия-призрака

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует население о масле сомнительного происхождения. На этикетке в качестве производителя обозначен ООО «Алтай Продукт» и указан адрес. Однако сотрудники ведомства из Рязанской области установили, что это предприятие-призрак, а адрес указан заведомо ложный.
Так как это масло может быть небезопасным, граждан призывают не употреблять его в пищу и сообщать в регуправление Роспотребнадзора о торговых точках, где всплывает продукция под маркой ООО «Алтай Продукт».