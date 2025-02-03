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Между Самарой и Ульяновском хотят восстановить ЖД-сообщение

Но договариваться об этом придется властям, так как маршрут проходит между двух субъектов.

Начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев во время итоговой пресс-конференции заявил о желании компании восстановить сообщение между Ульяновском и Самарой. При наличии транспортного заказа, обеспеченного средствами в бюджетах Самарской и Ульяновской областей на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков, этот маршрут готовы реализовать.

Куйбышевская железная дорога планирует запуск новых железнодорожных маршрутов, связывающих несколько регионов. В настоящее время компания разрабатывает следующие направления:

— Самара — Уфа;

— Самара — Оренбург;

— Самара — Саратов;

— Самара — Саранск.