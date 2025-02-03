Между Самарой и Ульяновском хотят восстановить ЖД-сообщение

Начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев во время итоговой пресс-конференции заявил о желании компании восстановить сообщение между Ульяновском и Самарой. При наличии транспортного заказа, обеспеченного средствами в бюджетах Самарской и Ульяновской областей на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков, этот маршрут готовы реализовать.