Между Самарой и Ульяновском хотят восстановить ЖД-сообщение

Начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев во время итоговой пресс-конференции заявил о желании компании восстановить сообщение между Ульяновском и Самарой. При наличии транспортного заказа, обеспеченного средствами в бюджетах Самарской и Ульяновской областей на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков, этот маршрут готовы реализовать.
Куйбышевская железная дорога планирует запуск новых железнодорожных маршрутов, связывающих несколько регионов. В настоящее время компания разрабатывает следующие направления:
— Самара — Уфа;
— Самара — Оренбург;
— Самара — Саратов;
— Самара — Саранск.