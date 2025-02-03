Иркутский Дом быта снова не смогли продать

Но сколько бы ни говорили о здании, его судьба все еще не решена. Несколько лет назад Дом быта определили под приватизацию по причине неудовлетворительного состояния и невостребованности для муниципальных нужд. Но объект и по сей день никому не нужен — его пытаются продать с 2022 года. Тогда цена лота составляла 274 млн рублей и желающих не нашлось. В этот раз цена была снижена на 47 млн рублей — до 227 миллионов. Но и в этот раз торги были признаны несостоявшимися: никто не подал заявку.