Иркутский Дом быта снова не смогли продать

В Иркутске не состоялись повторные торги по продаже нежилых помещений Дома быта на улице Урицкого. На объявленный аукцион никто не заявился.
Сегодня трудно понять, что же такое Дом быта на ул. Урицкого — этот странный «скворечник», закрытый уже несколько лет как. То ли памятник иркутской истории и советской архитектуры, то ли экономический актив. Непонятно даже, украшает он улицу Урицкого или, наоборот, портит ее вид — уж очень давно стоит запущенным, обшарпанным. Одно точно — здание в аварийном состоянии и за ту цену, которую за него просят, никому не нужно.
Когда-то на этом месте, по торговой улице Пестеревской (переименованной в ул. Урицкого), были склады — винные погреба купцов Зоновых. Их снесли и в 1975 году построили уникальное учреждение. Когда Дом быта был открыт, и само здание, и, главное, идея его наполнения были передовыми, новаторскими для Иркутска. Нетиповая, оригинальная постройка вместила дюжину предприятий, которые предлагали 120 видов бытовых услуг, от прачечной и парикмахерской до проката музыкальных инструментов. Все учли для комфорта бытовой жизни советского человека. Мастера бытового обслуживания работали без выходных и перерыва на обед.
Были здесь весьма необычные для того времени услуги — например, записать на грампластинке музыкальный привет: работал цех звукозаписи.
Но время прошло. Дом быта устарел не только функционально, но и физически. Капитально его не ремонтировали, здание обветшало. Пятиэтажное строение признали опасным для эксплуатации: экспертиза выявила ряд нарушений пожарной безопасности, аварийное состояние кровли, дефекты конструкции здания и канализации. В 2016 году всех арендаторов выселили, двери закрыли.
Долго думали, что с ним делать. На общественных обсуждениях в 2018 году школьники, для которых Дом быта просто некрасивое и непонятное старое здание, по сути заброшка, предложили его снести и организовать на этом месте каток. Архитекторы, историки архитектуры между тем отмечают оригинальность фасадов, которые применил тогда иркутский филиал института «Промстройпроект», работавший над зданием. Советский модернизм — редкость, особенно в провинциальных городах, и такие объекты нужно сохранять, снос был бы кощунством, настаивают они. Такие здания уже часть среды, ее особенность, в них надо вкладываться.
Но сколько бы ни говорили о здании, его судьба все еще не решена. Несколько лет назад Дом быта определили под приватизацию по причине неудовлетворительного состояния и невостребованности для муниципальных нужд. Но объект и по сей день никому не нужен — его пытаются продать с 2022 года. Тогда цена лота составляла 274 млн рублей и желающих не нашлось. В этот раз цена была снижена на 47 млн рублей — до 227 миллионов. Но и в этот раз торги были признаны несостоявшимися: никто не подал заявку.