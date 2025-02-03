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В Самаре с 18 апреля новые автобусы выйдут на маршруты № 1, 50 и 51

Дептранс Самары пообещал выпустить новые автобусы в полном объеме на маршруты № 1, 50 и 51.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары продолжают жаловаться на плачевное состояние автобусов на маршрутах № 1 и 50. Об этом они написали под одним из постов губернатора в социальных сетях.

«Прошу пояснить, почему с Красноглинского района сняли все новые автобусы № 1 и 50? Почему именно в этом районе? Там живут какие-то другие люди, которым все равно, какой у них транспорт?», — написала одна из горожанок.

На обращение отреагировали представители департамента транспорта Самары. По словам чиновников, с 18 апреля на маршруты № 1, 50 и 51 будут выходить новые автобусы в полном объеме.

Напомним, весной в Самаре обещают еще раз обновить автобусный парк. Также в планах у властей — запуск новых маршрутов в Южный город и Крутые Ключи, а также новые транспортные контракты в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.