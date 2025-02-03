Автомобильный мост из Приморья в Северную Корею построят к 2027 году

Правительство РФ определило ООО «ТоннельЮжСтрой» из Сочи основным исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста через реку Туманная в Приморском крае на границе с Северной Кореей. Работы в соответствии с госконтрактом предстоит выполнить до 31 декабря 2026 года. Отметим, в устье реки Туманная может разместиться новый порт, сообщает ИА PrimaMedia.
По впадающей в Японское море реке Туманной (на большей её части) проходит граница между КНР и КНДР, а в низовьях — граница между КНДР и РФ.
На данный момент единственным мостом через реку Туманную является железнодорожный Мост дружбы, расположенный юго-западнее станции Хасан. В июне 2024 года в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР правительства РФ и КНДР подписали соглашение о строительстве и пограничного автомобильного моста через реку. Длина моста может составить около 850 метров.
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В распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится, что «ТоннельЮжСтрой» определено единственным исполнителем осуществляемых ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе» («ДСД — Дальний Восток») в 2025—2026 гг. закупок в рамках строительства мостового перехода.
Поясняется, что «ТоннельЮжСтрой» может привлекать к выполнению работ субподрядчиков и соисполнителей при условии осуществления ООО лично не менее 60% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтракту.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «ТоннельЮжСтрой» было зарегистрировано в декабре 2023 года в Сочи. Владельцем компании является Евгений Бирюков.