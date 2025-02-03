Автомобильный мост из Приморья в Северную Корею построят к 2027 году

Правительство РФ определило ООО «ТоннельЮжСтрой» из Сочи основным исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста через реку Туманная в Приморском крае на границе с Северной Кореей. Работы в соответствии с госконтрактом предстоит выполнить до 31 декабря 2026 года. Отметим, в устье реки Туманная может разместиться новый порт, сообщает ИА PrimaMedia.