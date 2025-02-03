Свыше 470 тонн китайской курицы прошли ветеринарный контроль в Хабаровске

В январе под контролем Россельхознадзора в Хабаровский край поступило более 470 тонн импортной мясной продукции. Приморским межрегиональным управления Россельхознадзора в период с 1 по 31 января 2025 года на складе временного хранения в городе Хабаровске проведен ветеринарный контроль 22 партий мяса птицы общим весом 471,9 т, прибывшей из Китая, сообщает ИА AmurMedia.
Подконтрольный груз был доставлен в Хабаровский край автомобильным транспортом через пункты пропуска «Покровка» и «Краскино». В ходе досмотра Управлением Россельхознадзора установлено, что партии мясной продукции (замороженные части тушек домашней курицы) соответствуют установленным требованиям качества и безопасности. На продукцию оформлены ветеринарные сопроводительные документы, включая ветеринарные сертификаты страны-импортера.
По результатам проведенного ветеринарного контроля приняты решения о выпуске продукции в оборот.