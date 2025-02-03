Свердловчанам рассказали, из-за чего поднялась плата за капремонт

При этом он подтвердил, что даже после повышения платы за капремонт, работы в некоторых случаях будут откладываться. Одна из причин — невозможность применения программы капремонта, как, например, в Нижнем Тагиле. Мы уже писали, что из-за перехода жителей на индивидуальные спецсчета, у фонда образовался отрицательный баланс в 100 млн рублей, а потому в 2024 году не было произведено ни одного капремонта в многоквартирных домах второго по величине города Свердловской области.